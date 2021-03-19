برلين: نختلف مع موسكو في عدد من القضايا لكن تجمعنا مصالح مشتركة والحاجة إلى التعاون

قالت ألمانيا تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن برلين وموسكو تختلفان حول العديد من القضايا، لكن تجمعهما مصالح مشتركة وحاجة إلى التعاون.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن سيبرت، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن "الرئيس بوتين هو رئيس دولة لدينا العديد من الخلافات معها في وجهات النظر ... هذه المواضيع بالطبع تقف بيننا، والتي نناقشها بشكل علني وباستمرار مع القيادة الروسية، ولدينا أيضا مصالح مشتركة وحاجة إلى التعاون مع روسيا".

وأضاف أن هذه الثنائية التي تعكسها "ظروف صعبة للغاية، واهتمام بالتعاون في مواضيع محددة" تحدد العلاقات بين الدول في الوقت الحاضر.

هذا وقد وصفت موسكو تصريحات بايدن حول القيادة الروسية، والتي هدد فيها موسكو بـ"دفع الثمن" لقاء تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية، واعتبر أن بوتين "قاتل"، وصفتها بالـ"السيئة للغاية" و"التي لا سابق لها".

المصدر: نوفوستي