مصدر: الاتحاد الأوروبي قد يوافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في مايو القادم

قال مصدر مطلع على سير مناقشة مسألة تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا إن الوكالة الأوروبية للأدوية قد توافق على استخدامه في الأراضي الأوروبية في النصف الثاني من مايو القادم.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر المتواجد في برلين: "إذا كان كل شيء جاهزا، فمن الممكن أن توافق الوكالة الأوروبية للأدوية (على استخدام لقاح "سبوتنيك V") بعد شهرين تقريبا".

وكانت مجلة "لانسيت" الطبية العلمية نشرت في بداية فبراير الماضي نتائج المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، والتي تؤكد فعاليتها العالية وأمنها.

وقد تمت الموافقة على استخدام هذا اللقاح الروسي في 52 دولة يقطنها أكثر من 1,4 مليار شخص، ليحتل حاليا المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الدول التي وافقت على استخدامه.

المصدر: نوفوستي