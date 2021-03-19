بيسكوف: موسكو في علاقتها بواشنطن تأمل دائما الأحسن لكنها تستعد للأسوأ

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو في علاقاتها مع واشنطن تأمل دائما في الأفضل، لكنها تستعد للأسوأ.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "بالنسبة لروسيا، فقد أعرب الرئيس (فلاديمير بوتين) بوضوح عن رغبته في استمرار العلاقات بين البلدين مهما كان الأمر، لأن ذلك ليس فقط في مصلحة بلدينا، ولكن في مصلحة العالم كله"، مضيفا لكن بالطبع، لا يمكننا تجاهل كلمات السيد بايدن".

وردا على سؤال حول كيفية رد الكرملين على الرفض المحتمل من الجانب الأمريكي لإجراء حوار مفتوح بين بوتين وبايدن، قال بيسكوف إن بوتين قدم اقتراحا ردا على تصريح سيئ للغاية من الرئيس بايدن، ولا يمكن وصفه إلا بالسيئ.

وأشار إلى أن "الرئيس الروسي قال إنه بغض النظر عن أي شيء، فربما لا جدوى من لُعب دبلوماسية التصريحات، وتبادل الانتقادات، ومن المنطقي التحدث مع بعضنا البعض، فمن المنطقي مواصلة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".

وقال بيسكوف: "هذه هي وجهة نظر بوتين وهذا هو نهج الرئيس الروسي، لكن بالطبع لا يمكنني قول أي شيء عن النهج المحتمل للرئيس الأمريكي بايدن".

المصدر: تاس