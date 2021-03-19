بوش: حادثة اقتحام الكابيتول أثارت اشمئزازي

قال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأبن إن حادثة اقتحام مبنى الكابيتول وأعمال الشغب يوم 6 يناير الماضي أثارت اشمئزازه.

وفي مقابلة مسجلة مع The Texas Tribune ، قال بوش إن أحداث ذلك اليوم تركته "مشمئزا"، مضيفا: "لا أتذكر ماذا كنت أفعل يومها، لكن رؤية مبنى الكابيتول يتم اقتحامه من قبل القوى المعادية أزعجتني كثيرا، وما زلت أشعر بالانزعاج عندما أفكر في الأمر".

ورأى أن التمرد الذي اندلع في واشنطن في وقت سابق من العام لم يكن تعبيرا عن الاحتجاج السلمي، "هو يقوض سيادة القانون والقدرة على التعبير عن نفسك بطرق سلمية في الساحات العامة".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد اتهم ترامب بالتحريض على التمرد من خلال حث الآلاف من المؤيدين له بالخروج في مسيرة صوب مبنى الكابيتول في اليوم الذي اجتمع فيه الكونغرس للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.

إلا أن مجلس الشيوخ برأ ترامب من التهم. وصوت 57 من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم 7 جمهوريين، لصالح إدانته، مقابل 43 لصالح البراءة، أي أقل بعشرة أصوات من أغلبية 67 صوتا المطلوبة لإقرار الإدانة.

المصدر: The Hill + RT