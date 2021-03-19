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وزير الداخلية التركي: اليونان ألقت بـ 7 مهاجرين غير شرعيين في البحر

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وزير الداخلية التركي: اليونان ألقت بـ 7 مهاجرين غير شرعيين في البحر
Reuters
وزير الداخلية التركية سليمان صويلو
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أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن قيام خفر السواحل اليوناني الليلة الماضية، بإلقاء 7 مهاجرين غير شرعيين في البحر، دون طوق نجاة، بعد أن ضربهم وكبل أيديهم وسرق ما بحوزتهم.

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وكتب صويلو في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر": "خفر السواحل اليوناني قام الليلة الماضية بإلقاء 7 مهاجرين غير شرعيين في البحر، دون طوق نجاة، بعد أن ضربهم وكبل أيديهم وسرق ما بحوزتهم"

وأضاف وزير الداخلية التركي "خفر السواحل التركي أنقذ 2 منهم، فيما تم العثور على جثة أحدهم، والبحث عن الأربعة المتبقين مستمر".

المصدر: RT

 

 

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