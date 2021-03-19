وزير الداخلية التركي: اليونان ألقت بـ 7 مهاجرين غير شرعيين في البحر

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن قيام خفر السواحل اليوناني الليلة الماضية، بإلقاء 7 مهاجرين غير شرعيين في البحر، دون طوق نجاة، بعد أن ضربهم وكبل أيديهم وسرق ما بحوزتهم.

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وكتب صويلو في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر": "خفر السواحل اليوناني قام الليلة الماضية بإلقاء 7 مهاجرين غير شرعيين في البحر، دون طوق نجاة، بعد أن ضربهم وكبل أيديهم وسرق ما بحوزتهم"

Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı

⁰Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor pic.twitter.com/HQ7dlVlxrd — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 19, 2021

وأضاف وزير الداخلية التركي "خفر السواحل التركي أنقذ 2 منهم، فيما تم العثور على جثة أحدهم، والبحث عن الأربعة المتبقين مستمر".

المصدر: RT