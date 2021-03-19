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وفد طالبان في محادثات موسكو: انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان شرط لتحقيق السلام

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وفد طالبان في محادثات موسكو: انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان شرط لتحقيق السلام
Reuters
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أكد وفد حركة "طالبان" الذي يشارك في المؤتمر الدولي حول أفغانستان المنعقد في موسكو، على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية كشرط للتوصل لحل يضمن وقف إراقة الدماء ويحقق الاستقرار.

وصرح الوفد خلال مؤتمر صحفي أن يتطلع للتوصل لاتفاق ينهي الحرب، وقال: "يجب علينا إرساء الاستقرار وتثبيت النظام الإسلامي".

واتفقت حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية أثناء المؤتمر الدولي الذي تستضيفه موسكو لإحياء عملية السلام، على تسريع  محادثات السلام.

وفي وقت سابق هددت حركة "طالبان" بـ"عواقب" إذا لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل.

وقالت الحركة: "على الأمريكيين إنهاء احتلالهم طبقا لاتفاق الدوحة وسحب جميع قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو".

المصدر: RT

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