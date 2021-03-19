سيناتور روسي: تصريحات بايدن عن بوتين أسلوب لتوحيد التحالف المناهض لروسيا

أعلن السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن التصريحات، من مثل تصريح جو بايدن عن فلاديمير بوتين، تصبح واحدة من أساليب توحيد التحالف المناهض لروسيا، الذي "تردد كثيرا أثناء رئاسة ترامب".

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وعبر بوشكوف على صفحته في "تلغرام" عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تستعد لحصار اقتصادي وسياسي على روسيا.

وأضاف: "يبعث بايدن بواسطة تصريحاته العدوانية للغاية ضد الرئيس الروسي إشارة إلى حلفائه الأوروبيين، مفادها: هكذا يجب أن تتعاملوا موسكو".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال مؤخرا في مقابلة مع قناة "ABC" إن موسكو "ستدفع الثمن" مقابل "التدخل في الانتخابات" الأمريكية عام 2020. كما أجاب بايدن إيجابيا على سؤال صحفي فيما إذا كان يعتبر نظيره الروسي "قاتلا".

ووصفت الخارجية الروسية صريحات بايدن هذه بأنها "تجسيد للسياسة المعتمدة لواشنطن، التي تقود على مدى السنتين الأخيرتين، التعاون الروسي الأمريكي إلى مأزق.

وفي تعليقه على تصريحات بايدن تلك تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي بايدن "الصحة الجيدة"، واقترح عليه مواصلة حوارهما "دون أي تأخير وعن طريق إجراء مناقشة مباشرة على الهواء". وأضاف بوتين أن هذا الحوار "سيكون مهما بالنسبة للشعبين الروسي والأمريكي وشعوب الدول الأخرى". وبين المسائل التي يمكن مناقشتها أثناء هذا الحوار ذكر بوتين العلاقات الثنائية ومكافحة الوباء وتسوية النزاعات الإقليمية ومسائل الاستقرار الاستراتيجي.

ولم يرد البيت الأبيض على هذا الاقتراح حتى الآن.

المصدر: نوفوستي