انفجار شاحنة عالقة على سكة حديد بعد أن صدمها قطار في أوكلاند الأمريكية (فيديو)

اصطدم قطار بشاحنة عالقة على السكة الحديدية في مدينة أوكلاند الأمريكية، ما أدى إلى حدوث انفجار كبير نتج عنه حريق هائل.

وتمكن سائق الشاحنة وزميله من القفز من الشاحنة قبل الاصطدام، الذي حصل أمس الخميس، عند تقاطع شارع "Fruitvale Ave" و "E 10th" في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا.

وقال السائق، خافيير سوريا، 73 عاما، إن شاحنتهم علقت على مسار السكة، مضيفا: "فجأة، وجدت نفسي عالقا، ثم رأيت القطار يشعل الأضواء من بعيد، فقلت أوه يا إلهي".

وتابع: "حاولت أن أتقدم إلى الأمام أو أعود إلى الخلف، لكن بدون جدوى، فقال لي زميلي عليك أن تنزل من الشاحنة، هذا القطار سيصدمك! فركضت عبر الشارع وحاولت إيقاف القطار ملوحا بيدي، لكن لا، لم يتوقف، لقد استمر في السير".

وكان خافيير سوريا وزملاؤه الذين ينقلون القمامة، متوجهين إلى مكب النفايات عندما علقت عجلات شاحنتهم على مسار سكة القطار. وقال إنه شعر ببعض الذعر، لكنه كان هادئا بما يكفي للقفز من الشاحنة في الوقت المناسب.

المصدر: "abc7news"