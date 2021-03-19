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عسكريون من 34 دولة يتلقون لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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عسكريون من 34 دولة يتلقون لقاح
Reuters Dado Ruvic
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الملحقين العسكريين من 34 دولة من رابطة الدول المستقلة وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن "183 ملحقا عسكريا أجنبيا من 34 دولة من رابطة الدول المستقلة وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية تلقوا طواعية لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأشار البيان إلى الملحقين العسكريين أجروا الفحوصات الطبية اللازمة للتثبت من عدم إصابتهم بأمراض معدية، وتمت قياس درجات حرارتهم قبل التطعيم.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي وهو أول لقاح يتم تسجيله في العالم، اعتمدته حتى الآن 50 دولة لاستخدامه في التطعيم ضد فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

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