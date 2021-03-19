تقرير صحفي يكشف عن أسرع عملية تطعيم ضد كورونا في العالم

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إسرائيل أجرت أسرع عملية تطعيم ضد كورونا في العالم، وهو إنجاز مدفوع بنظام رعاية صحية يجمع بين المنافسة والتغطية الشاملة الممولة من الضرائب.

إلا أن الصحيفة أشارت في تقريرها إلى أن صناديق المرضى الأربعة في إسرائيل لا تزال تكافح لإحجام بعض المجموعات عن تلقي التطعيم، على الرغم من حصول 60 في المئة من سكانها على جرعة واحدة على الأقل.

وقال مسؤولو الصحة إن المناعة الكاملة للقطيع ستتطلب تلقيح 80 في المئة من السكان، وهو رقم يشمل الأطفال دون سن 16 عاما، الذين لا يوجد لهم لقاح معتمد حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، سيكون تطعيم أكبر عدد ممكن من البالغين المتبقين عاملا أساسيا لتجنب المزيد من عمليات الإغلاق وعدم إثقال كاهل النظام الصحي.

وفي محاولة للوصول إلى هذا الهدف، تعمل صناديق المرضى مع "نجمة داود الحمراء"، وهي خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ، لإنشاء نقاط تحصين مؤقتة في الشوارع المزدحمة وفي أماكن العمل وفي مناطق الحياة الليلية.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ستستكمل حملتها لتطعيم السكان البالغين بحلول أوائل أبريل المقبل.

ونظام الرعاية الصحية في إسرائيل إلزامي، بحيث يدفع جميع السكان ما يصل إلى 4.8 في المئة من دخلهم كضرائب صحية، وهي جزء من فاتورتهم الضريبية الإجمالية.

ومنذ بداية الوباء، توفي في إسرائيل 6057 شخصا بسبب كوفيد-19، حيث كانت معظم هذه الوفيات بين كبار السن.

وتملك إسرائيل نموذج رعاية صحية عالي المستوى ساهم في إبقاء عدد الوفيات منخفضا، إضافة إلى معدلات الشباب المرتفعة بين سكان البلاد، حيث يبلغ متوسط العمر 30 عاما، وهذا قلل من حدة الوفيات.

المصدر: "وول ستريت جورنال"