مباحثات أمريكية صينية في ألاسكا لحل الخلافات العميقة

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيبدؤون الجولة الثانية من المباحثات.

وأضاف المسؤول أن الجولة الثانية من المباحثات ستبدأ في حوالي الساعة 7:30 مساء (0330 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة) وستستمر على الأرجح لعدة ساعات.

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وقال المسؤول في تقرير وزع على الصحفيين إن الجلسة الأولى للمباحثات كانت "موضوعية وجادة ومباشرة" وتجاوزت كثيرا الساعتين المخصصتين في الأصل.

وتابع قائلا: "استخدمنا الجلسة، تماما كما خططنا، لتحديد مصالحنا وأولوياتنا، وسمعنا نفس الشيء من نظرائنا الصينيين"، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد جلسة ثالثة للمباحثات بين الساعة 9 والساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.

ووصل وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين الخميس إلى ألاسكا لعقد أول اجتماع ثنائي منذ انتخاب جو بايدن رئيسا، يبحثان خلاله في الخلافات العميقة العصية على الحل في معظم الأحيان بين أكبر قوتين في العالم تخوضان مواجهة لا هوادة فيها.

ويعود الاجتماع الأخير بين البلدين الخصمين إلى يونيو، حيث لم ينجح في تبديد أجواء الحرب الباردة الجديدة التي سادت بينهما في نهاية رئاسة دونالد ترامب.

المصدر: رويترز