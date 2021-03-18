المكسيك تسجل 6726 إصابة و698 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الخميس، تسجيلها 6726 إصابة و698 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6726، مقابل 6455، لتصل إلى مستوى 2182188 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 698 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 789 في بيانات الأربعاء، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 196606 أشخاص، بنسبة فتك 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

المصدر: "رويترز" + وكالات