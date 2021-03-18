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البيت الأبيض: لا نعتزم استدعاء سفيرنا من موسكو

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البيت الأبيض: لا نعتزم استدعاء سفيرنا من موسكو
Reuters EVGENIA NOVOZHENINA
السفير الأمريكي في موسكو جون ساليفان
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تستدعي سفيرها جون ساليفان من موسكو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس، إن "سفيرنا ساليفان يبقى في موسكو"، مضيفة أن السفير وفريقه يواصلان الاتصالات مع روسيا.

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ويأتي ذلك على خلفية استدعاء موسكو سفيرها أناتولي أنطونوف من واشنطن إلى موسكو للتشاور بشأن آفاق العلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات صحفية له بأن القيادة الروسية "ستدفع الثمن" بعد التدخل المزعوم، وقال إنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قاتلا"، الأمر الذي رفضته روسيا رفضا قاطعا.

المصدر: نوفوستي

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