تركيا.. السلطات الأمنية تعلن القبض على مشتبهين خططا لعمليات تفجير

أعلنت السلطات التركية، الخميس، القبض على مشتبهين اثنين بولاية هطاي، كانا يخططان لعمليات تفجير في الولايات الكبرى.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن تحريات فرق الأمن كشفت عن اختباء عناصر ينتمون لمنظمة "بي كا كا/ي ب ك" الكردية في بيت ريفي بقضاء قيريق هان التابع لولاية هطاي.

وأشارت إلى أنه "في ساعات الصباح الأولى، نفذت قوى الأمن عملية تخللها اشتباك مسلح مع العناصر المذكورة"، مضيفة أن "العملية أسفرت عن القبض على مشتبهين يحملان الجنسية السورية، أحدهما أصيب بجروح والآخر بحالة جيدة".

وتبيّن أن المشتبهين كانا يخططان لتنفيذ عمليات تفجير في الولايات الكبرى، لافتة إلى أن العمليات الأمنية ما زالت مستمرة في المنطقة.

المصدر: "الأناضول"