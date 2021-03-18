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أردوغان: البعض يظن أن تركيا إذا توقفت عن مكافحة الإرهاب فإن الآخر سيوقف اعتداءاته

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أردوغان: البعض يظن أن تركيا إذا توقفت عن مكافحة الإرهاب فإن الآخر سيوقف اعتداءاته
Reuters
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن "البعض يظن أن تركيا إذا توقفت عن مكافحة الإرهاب فإن الآخر سيوقف اعتداءاته".

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جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، خلال مشاركته في "حفل توزيع جوائز وسام الدولة لأسر الشهداء ومصابي الحروب"، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "إن أظهرنا أدنى تراخ في هذا النضال، فسيواجهوننا بإملاءات أسوأ من معاهدة سيفر".

وتابع: "عدم قدرتهم على إثارة القلاقل فعليا في تركيا اليوم، يعود الفضل فيه إلى القوة التي تمتلكها في كافة المجالات من السياسة وصولا إلى الاقتصاد ومن البنية التحتية إلى الصناعات الدفاعية".

وأكد أردوغان مواصلته العمل لتنمية تركيا وتقويتها والحفاظ عليها.

المصدر: "الأناضول"

 

 

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