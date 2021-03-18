مدفيديف تعليقا على تصريحات بايدن: لا شيء أغلى في الحياة من المرض والغباء

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن مرد تصريحات الرئيس الأمريكي الأمريكي جو بايدن الأخيرة تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يعود إلى "عمره الكبير".

وقال مدفيديف في تصريح اليوم الخميس: "التقيت الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، في مناسبات دولية مختلفة، ترك انطباعا جيدا. ولكن، على ما يبدو، أن الزمن لم يرحمه".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه لا يوجد شيء للتعليق عليه، قائلا: "يمكنني فقط أن أذكر اقتباسا لفرويد (مختص بدراسة الطب العصبي ومؤسس علم التحليل النفسي) يقول فيه: لا شيء أغلى في الحياة من المرض والغباء".

واستقبل ميدفيديف الرئيس الأمريكي الحالي بايدن في مقر إقامته بالقرب من موسكو عندما كان رئيسا لروسيا، وكان بايدن آنذاك نائب رئيس الولايات المتحدة.

بدوره اعتبر الكرملين تصريحات بادين الأخيرة التي قال فيها إن القيادة الروسية يجب أن "تدفع الثمن" مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى إجابة بايدن بـ "نعم"، عن سؤال الصحفي بشأن ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل"، اعتبرها الكرملين "سيئة للغاية" و"غير مسبوقة".

المصدر: "نوفوستي"