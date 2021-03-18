إصدار نتائج الصحة العالمية بخصوص لقاح "أسترازينيكا" الجمعة

من المقرر أن تقدم لجنة الخبراء المعنية بسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، غدا الجمعة، تقريرا عن نتائج تحقيقها بشأن لقاح فيروس كورونا التابع لشركة أسترازينيكا.

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وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن اللجنة درست البيانات والتقارير المتعلقة بحالات تجلط الدم القليلة المبلغ عنها لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعة من لقاح أسترازينيكا، الأنجلو-سويدي.

وأعلنت شركة "أسترازينيكا" عن مراجعة حالات ملايين الأشخاص ممن تم تطعيمهم بلقاحها المضاد لكورونا، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم لديهم.

وقررت أربع دول أوروبية تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، كإجراء احترازي يأتي بعد ورود تقارير عن تشكل جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم بهذا اللقاح.

المصدر: رويترز