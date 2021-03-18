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ترامب عن إمكانية ترشح ميغان ماركل للرئاسة: أتمنى أن يحدث ذلك

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ترامب عن إمكانية ترشح ميغان ماركل للرئاسة: أتمنى أن يحدث ذلك
Reuters
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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أمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن تقدم ميغان ماركل، دوقة ساسكس، ترشيحها إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وقال إن ترشحها قد يجبره على الدخول إلى السباق الرئاسي.

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه ليس من "المعجبين" بميغان، إلا أنه "إذا ترشحت للرئاسة، وآمل أن تفعل ذلك، أعتقد أن ذلك سيولد لدي شعورا في الترشح أيضا".

كما دافع ترامب عن العائلة البريطانية المالكة والملكة إليزابيث الثانية، قائلا: "أعتقد أنني أعرف الملكة كما تعلمون، لقد التقيت بالملكة وأعتقد أنها شخصية رائعة.. أنا لست من محبي ميغان".

المصدر: RT

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