ترامب عن إمكانية ترشح ميغان ماركل للرئاسة: أتمنى أن يحدث ذلك

أمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن تقدم ميغان ماركل، دوقة ساسكس، ترشيحها إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وقال إن ترشحها قد يجبره على الدخول إلى السباق الرئاسي.

Former President Trump is asked by Fox’s @MariaBartiromo about Meghan Markle reportedly meeting with Dem operatives about running for President:



"If that happened, I think I'd have an even stronger feel toward running." pic.twitter.com/2SVBjUbvWO — TV News HQ (@TVNewsHQ) March 16, 2021

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه ليس من "المعجبين" بميغان، إلا أنه "إذا ترشحت للرئاسة، وآمل أن تفعل ذلك، أعتقد أن ذلك سيولد لدي شعورا في الترشح أيضا".

كما دافع ترامب عن العائلة البريطانية المالكة والملكة إليزابيث الثانية، قائلا: "أعتقد أنني أعرف الملكة كما تعلمون، لقد التقيت بالملكة وأعتقد أنها شخصية رائعة.. أنا لست من محبي ميغان".

المصدر: RT