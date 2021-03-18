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تركيا.. القبض على 5 أشخاص بينهم عنصر من حزب "العمال الكردستاني" لدى تسللهم من سوريا

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تركيا.. القبض على 5 أشخاص بينهم عنصر من حزب
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، القبض على 5 أشخاص، بينهم عنصر من حزب "العمال الكردستاني"، خلال محاولتهم التسلل من سوريا إلى ولاية ماردين، بجنوب شرق البلاد.

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وقالت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، إن قوات حرس الحدود في منطقة "قيزيل تبه" التابعة لماردين، تمكنت من القبض على 5 أشخاص لدى محاولتهم التسلل من سوريا.

وأضافت أن التحقيقات كشفت أن أحد هؤلاء الأشخاص عضو في حزب العمال الكردستاني.

المصدر: الأناضول

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