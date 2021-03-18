زعيم حزب تركي: الانتخابات الرئاسية في موعدها وأردوغان مرشحنا

قال زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت باهتشلي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد عام 2023، مؤكدا أن مرشح حزبه لها سيكون الرئيس رجب طيب أردوغان.​​​​​​​

وأضاف باهتشلي، اليوم الخميس، خلال مشاركته في المؤتمر العام الـ13 لحزب الحركة القومية، بالعاصمة أنقرة: "النظام الرئاسي حظي بدعم شعبي كبير، ولا عودة إلى النظام البرلماني.. مرشحنا لرئاسية 2023 هو الرئيس رجب طيب أردوغان".

من جانب آخر، أكد باهتشلي دعم حزبه بقوة للإصلاحات المعلنة من قبل الحكومة التركية.

وأوضح أن تركيا واحدة من الدول القليلة التي حققت نموا اقتصاديا خلال فترة تفشي وباء كورونا.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية التركية في سوريا وشمال العراق، "عرقلت تأسيس ممر إرهابي" قرب حدود بلاده الجنوبية.

وتابع: "تركيا أصبحت دولة قادرة على إفشال المؤامرات الدولية والاقليمية".

وذكر باهتشلي أن شراء تركيا منظومة "إس 400" الروسية تعد مسألة أمن قومي وسيادة وطنية.

من جانب آخر أكد باهتشلي أنه يدعم الحوار مع مصر، وقال "ندعم الحوار مع مصر ونرغب في عودة العلاقات إلى سابق عهدها".​​​​​​​

المصدر: الأناضول