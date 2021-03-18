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الخارجية الصينية تعلق على معلومات حول لقاء محتمل بين الرئيسين الصيني والأمريكي

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الخارجية الصينية تعلق على معلومات حول لقاء محتمل بين الرئيسين الصيني والأمريكي
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قالت وزارة الخارجية الصينية إن موضوع اجتماع محتمل بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ليس على جدول الأعمال.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الخميس، إن موضوع اجتماع محتمل بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، ليس على جدول الأعمال في المباحثات المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين في ألاسكا.

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ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، إلى أنه من الممكن خلال الحوار بين الجانبين الأمريكي والصيني، مناقشة أي قضية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك اللقاءات رفيعة المستوى.

المصدر: رويترز

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