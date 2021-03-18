 
مباشر

الصين.. لا إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم

الصين.. لا إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzt8

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل أي حالات إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن ست حالات إصابة جديدة وافدة بكوفيد-19 سجلت يوم الأربعاء، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

إقرأ المزيد
الصين توافق على استخدام لقاح محلي جديد ضد كورونا
الصين توافق على استخدام لقاح محلي جديد ضد كورونا

وغادر يوم الأربعاء 13 مريضا بفيروس كورونا المستشفيات بعد تعافيهم.

وحتى نهاية يوم الأربعاء، تم الإبلاغ عما إجماليه 5169 حالة إصابة وافدة في البر الرئيسي، تعافت منها 501 حالة وغادرت المستشفيات، بينما لا تزال 168 حالة في المستشفيات تتلقى العلاجات الطبية، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في الحالات الوافدة.

وحتى يوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 90072 حالة، بينها 169 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي.

المصدر: شينخوا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا