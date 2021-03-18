حكام 3 ولايات ألمانية يدعون للموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن رؤساء الولايات الألمانية الثلاث، ساكسونيا، وساكسونيا أنهالت، وتورينغن، دعمهم الترخيض لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في ألمانيا.

ونقلت مجموعة "فانكي" الإعلامية، عن رئيس وزراء ساكسونيا، مايكل كريتشمر: "روسيا بلد علمي عظيم، ولا يساورني شك في أن العلم الروسي قادر على إنتاج لقاح فعال ... لذلك يجب سماح باستخدام هذا اللقاح".

بدوره قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، راينر هاسيلوف، إن قرار الموافقة يبقى مع وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، مضيفا أن "النتيجة النهائية واحدة، وهي أنه في مكافحة فيروس كورونا، نرحب بجميع اللقاحات الآمنة والفعالة والتي تساعد في التغلب على الوباء".

وأضاف أن مسألة أصل اللقاح لا تهم، لأن الأمر يتعلق بصحة الإنسان.."لقد تم تطعيمي عندما كنت طفلا بلقاح شلل الأطفال الروسي، ولا أعاني من أي مشاكل".

وفي نفس السياق دعا حاكم ولاية تورينغن، بودو راميلوف ، إلى ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة الألمانية من أجل الحصول على المزيد من اللقاحات البديلة، مشيرا إلى أن الاعتماد على لقاح "أسترازينيكا" يضعف استراتيجية التطعيم.

وأكد أنه "من المهم النظر في مسألة استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي.

كما شدد على أن قرار الموافقة على اللقاح أو رفضه لا ينبغي أن يكون ذا طبيعة سياسية.

ويخضع لقاح "سبوتنيك V" الروسي، منذ يوم 4 مارس الجاري، لإجراءات الاختبارات التدريجية في وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، المسؤولة عن الموافقة على اللقاحات للاستخدام في السوق الأوروبية.

المصدر: نوفوستي