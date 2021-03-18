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كولومبيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

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كولومبيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا
Reuters LUISA GONZALEZ
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أعلنت وزارة الصحة الكولومبية عن تسجيل 4554 إصابة جديدة بفيروس كورونا و130 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وقالت وزارة الصحة الكولومبية عبر "تويتر" يوم الأربعاء، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ مليونين و314 ألفا و154 إصابة.

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وأضافت أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 61498 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

وفي وقت سابق أعلنت كولومبيا تمديد إغلاق الحدود البرية والمائية للبلاد حتى 1 يونيو القادم لمنع انتشار الفيروس.

المصدر: RT

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