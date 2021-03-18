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الهند.. حريق في مستشفى لمرضى كورونا وإجلاء 23 مريضا

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الهند.. حريق في مستشفى لمرضى كورونا وإجلاء 23 مريضا
Reuters Vijay Mathur
نيودلهي - الهند
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أفادت وسائل إعلام هندية بإجلاء 23 مريضا عن مستشفى مخصص للمصابين بكورونا في مدينة فادودارا بولاية غوجارات، إثر حريق اندلع في المستشفى.

وتمكن عدد من سيارات الإطفاء التي توجهت إلى مستشفى "شري فيجاي فالاب سارفاجانيك" في منطقة ماندفي بمدينة فادودارا، من السيطرة على الحريق، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات في الحادث.

وأشارت السلطات إلى نقل جميع المرضى الذين تم إنقاذهم إلى مستشفى آخر.

المصدر: "INDIA TODAY"

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