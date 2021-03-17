البرازيل تسجل أكثر من 90 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 90303 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حصيلة يومية قياسية جديدة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل حتى يوم الأربعاء إلى 11 مليونا و693 ألفا و838 إصابة منذ بدء الوباء.

وسجلت البرازيل كذلك 2648 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الوفيات إلى 284 ألفا و775 حالة.

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يذكر أن تسجيل هذه الحصيلة القياسية الجديدة يأتي بعد يوم من وصول معدل الوفيات اليومي إلى مستوى قياسي جديد له، حيث توفي 2841 شخصا يوم الثلاثاء.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز