وكالات التجسس الأمريكية تحذر من تزايد تهديد الإرهاب المحلي

أعلنت وكالات تجسس أمريكية أن المتطرفين ذوي الدوافع العنصرية والمليشيات المتطرفة، يشكلون أكبر التهديدات الإرهابية المحلية، محذرة من أن التهديدات قد تتزايد هذا العام.

وأفاد التقييم الذي أصدره مكتب مدير المخابرات الأمريكية، إن "المتطرفين ذوي الدوافع العنصرية هم الأكثر احتمالا لشن هجمات كبيرة ضد المدنيين، بينما يستهدف أفراد الميليشيات عادة الشرطة والموظفين الحكوميين والمباني".

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المصدر: "رويترز"