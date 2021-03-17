الاتحاد الأوروبي يلوّح بحظر تصدير لقاحات كورونا لبريطانيا

لوّح الاتحاد الأوروبي باحتمال حظر تصدير لقاحات كوفيد-19 إلى بريطانيا والاحتفاظ بالجرعات الشحيحة لمواطني بلدانه، في وقت تواجه فيه دول الاتحاد موجة ثالثة من الجائحة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، إن الوضع الوبائي يزداد سوء‭ ‬مع تخطى عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الاتحاد الأوروبي 550 ألفا ولم يتم تحصين سوى عشر سكانه.

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وأضافت: "نحن في أزمة القرن.. نشهد ذروة الموجة الثالثة في الدول الأعضاء ونعلم أننا نحتاج لتسريع وتيرة التطعيم".

وأشارت إلى أن تدفق جرعات اللقاح يجري بسلاسة مع الولايات المتحدة، لكنها عبرت عن خيبة أملها في ما يتعلق بتأخر وصول الشحنات من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني.

وصرحت بأن مصانع دول الاتحاد الأوروبي أرسلت 10 ملايين جرعة لبريطانيا العضو السابق بالاتحاد.

وتابعت: "إذا لم يتغير هذا الوضع، سيكون علينا التفكير في جعل تصدير اللقاح للدول المنتجة له يتوقف على مستوى صدقها معنا.. سنبحث إن كان لا يزال من المناسب التصدير للدول التي تزيد فيها معدلات التحصين عنا".

ورد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب واتهم المفوضية بالتهور وطالب بتقديم إيضاحات بعد أن تلقت حكومته تأكيدات أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم وضع قيود على الصادرات التي تم التعاقد عليها.

وقال: "نتوقع أن يتم احترام تلك التأكيدات والإمدادات المتعاقد عليها بصفة قانونية".

المصدر: رويترز