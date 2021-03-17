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روحاني يتهم المعارضة بعرقلة رفع العقوبات مع اقتراب الانتخابات

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روحاني يتهم المعارضة بعرقلة رفع العقوبات مع اقتراب الانتخابات
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني غلاة‭ ‬المعارضين بعرقلة الجهود الرامية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء: "إنها خيانة كبيرة للدولة الإيرانية أن يحاول أي فصيل أو شخص تعطيل رفع العقوبات ولو لساعة واحدة".

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وأضاف: "الأقلية الصغيرة التي تعرقل هذا المسار يجب أن توقف عملها الهدام.. إذا أوقفته ستتمكن الحكومة من إنهاء العقوبات... اليوم الظروف مواتية أكثر من أي وقت مضى لرفع العقوبات".

وصرح بأن الأمريكيين مستعدون للعودة للاتفاق، لكنه أضاف أن "الكلمات لا تكفي ننتظر الأفعال وليس الأقوال".

المصدر: رويترز

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