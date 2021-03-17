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رفلين: نعتمد على أصدقائنا في أوروبا لمنع استخدام "الجنائية الدولية" ضد إسرائيل

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رفلين: نعتمد على أصدقائنا في أوروبا لمنع استخدام
Reuters
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قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين إن تل أبيب تعتمد على أصدقائها في أوروبا للوقوف إلى جانبها ضد استخدام محكمة الجنائية الدولية في لاهاي للمساس بجنود الجيش الإسرائيلي ومواطنيها.

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وطالب رفلين خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاين ماير "المجتمع الدولي بالوقوف صفا واحدا ضد تحول إيران إلى قوة نووية والتصدي لدعمها للمنظمات الإرهابية التي تهدد إسرائيل والاستقرار في المنطقة".

وبدأ رفلين ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي اليوم الأربعاء جولة في ألمانيا وفرنسا والنمسا ستستمر حتى الخميس.

المصدر: RT +"مكان"

 

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