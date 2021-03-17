بلينكن: النظام الاستبدادي في كوريا الشمالية يواصل انتهاكاته الممنهجة ضد شعبه

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "النظام الاستبدادي بكوريا الشمالية يواصل ارتكاب الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق ضد شعبه".

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وأدلى بلينكن بهذه التصريحات في أول محادثات مباشرة مع وزير خارجية كوريا الجنوبية جونغ أوي يونغ في سيئول، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع كوريا الجنوبية واليابان وحلفاء آخرين من أجل نزع السلاح النووي من الشمال.

ووصل الوزير الأمريكي إلى كوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعد ساعات من وصول وزير الدفاع لويد أوستن قادما من اليابان.

وأضاف بلينكن: "جئت ووزير الدفاع أوستن لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالتحالف بين واشنطن وسيئول. ونريد تحقيق رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، ومن أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان صحفي إن "بلينكين ويونغ اتفقا على أن القضية النووية وغيرها من القضايا في كوريا الشمالية هي قضايا مهمة تحتاج إلى التعامل العاجل معها".

وجاء في البيان: "أجمع الجانبان على أنه من المهم لبلديهما صياغة وتنفيذ استراتيجية منسقة بالكامل تجاه الشمال"، واتفقا على مواصلة التعاون في مراجعة سياسة واشنطن تجاه بيونغ يانغ.

المصدر: "يونهاب"