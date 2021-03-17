البرلمان التركي يجرد نائبا مؤيدا للأكراد من عضويته

جرّد البرلمان التركي النائب البارز المؤيد للأكراد عمر فاروق جرجرلي أوغلو من عضويته بالمجلس، بعد شهر من تأييد إدانته بنشر دعاية إرهابية.

وتزيد الخطوة الضغوط على "حزب الشعوب الديمقراطي" الذي ينتمي إليه جرجرلي أوغلو، إذ يواجه الحزب دعوات من القوميين لحظره بسبب صلاته بالمسلحين.

وكتب جرجرلي أوغلو، وهو من نشطاء حقوق الإنسان على "تويتر": "لا يمكن أن تُدهس إرادة الشعب تحت الأقدام.. الرغبة في السلام ليست جريمة"، متعهدا بمقاومة ما وصفه بأنه "انقلاب" على المجلس.

وخفض إسقاط عضويته عدد مقاعد حزب الشعوب الديمقراطي في المجلس المؤلف من 600 عضو إلى 55.

وحكم على جرجرلي أوغلو بالسجن عامين ونصف العام لنشره موضوعا من عام 2016 تضمن تعليقات من "حزب العمال الكردستاني" المسلح الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

المصدر: رويترز