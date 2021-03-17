بايدن عن ولي العهد السعودي: نحن لا نعاقب قادة الدول الحليفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة صحفية، الأربعاء، "إننا لا نعاقب قادة الدول الحليفة"، لافتا إلى أن الأمور ستتغير مع السعودية في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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وأضاف بايدن، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أنه "تم فرض عقوبات على كل المتورطين باغتيال خاشقجي، ولكن ليس من ضمنهم ولي العهد السعودي، لأن الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على قادة الدول الحليفة".

وقال إن "العلاقات مع السعودية ستشهد تغييرا، وأبلغت العاهل السعودي الملك سلمان بشكل واضح أن الأمور ستتغير".

وكانت الاستخبارات الأمريكية نشرت تقريرا رجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي خاشقجي عام 2018.

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها".

المصدر: abcnews