لافروف: المحكمة الجنائية الدولية فقدت مصداقيتها

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الجنائية الدولية فقدت مصداقيتها بإظهار تحيزها السياسي وعدم مهنيتها.

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وقال لافروف في أعقاب محادثات أجراها في موسكو مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن المحكمة "أظهرت أكثر من مرة تحيزها السياسي وعدم مهنيتها، بل وحتى عدم فهمها لبعض قواعد القانون الدولي".

وردا على تصريحات المحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت مؤخرا أنها تعتبر مؤسسة مستقلة ولا خطط لها لتسييس نشاطاتها، قال لافروف: "أظن أن المحكمة الجنائية الدولية وللأسف الشديد جدا، فقدت مصداقيتها ومصداقية الرسالة التي أنيطت بها بحسن نية".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "وكل الخطوات التي تتخذها لاهاي، ليس أمامنا سوى أن ننظر إليها في هذا الضوء ومع الأخذ بعين الاعتبار السمعة السيئة التي لحقت بالمحكمة"، مشيرا إلى أن موسكو تقيم أنشطة المحكمة سلبيا.

المصدر: تاس