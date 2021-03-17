استفسار روسي من السلطات الأمريكية بخصوص إعلان على "فيسبوك" عن توصيل المخدرات

أرسلت وزارة الداخلية الروسية مذكرة استفسار إلى ممثل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) في روسيا، حول نشر إعلان على "فيسبوك"، عن شواغر لسعاة نقل المخدرات.

وقال أنطون غوريلكين عضو مجلس الدوما، إن إرسال المذكرة جاء بطلب منه.

وأضاف: "من أجل تحديد الأشخاص المتورطين في نشر الإعلانات المشار إليها، أرسلت وزارة الداخلية الروسية، طلبا إلى ممثل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في روسيا، وعند تلقي رد سنقوم بإبلاغكم بتفاصيله".

وأشار البرلماني، إلى أن الوزارة أرجت التحقيقات بحق قنوات Telegram المرتبطة بهذه الإعلانات، ونتيجة لها، تم اتخاذ قرار بتقييد الوصول إلى إحداها. وتقول الوثيقة: "في الوقت نفسه، وكجزء من النظر في الطلب البرلماني، قررت الوزارة تقييد الوصول إلى 103 صفحات من صفحات "فيسبوك"، حيث تم نشر لقطات من الإعلانات".

المصدر: تاس