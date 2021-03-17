 
مباشر

استفسار روسي من السلطات الأمريكية بخصوص إعلان على "فيسبوك" عن توصيل المخدرات

أخبار العالم

استفسار روسي من السلطات الأمريكية بخصوص إعلان على
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzlz

أرسلت وزارة الداخلية الروسية مذكرة استفسار إلى  ممثل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) في روسيا، حول نشر إعلان على "فيسبوك"، عن شواغر لسعاة نقل المخدرات.

وقال أنطون غوريلكين عضو مجلس الدوما، إن إرسال المذكرة جاء بطلب منه.

وأضاف: "من أجل تحديد الأشخاص المتورطين في نشر الإعلانات المشار إليها، أرسلت وزارة الداخلية الروسية، طلبا إلى ممثل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في روسيا، وعند تلقي رد سنقوم بإبلاغكم بتفاصيله".

وأشار البرلماني، إلى أن الوزارة أرجت التحقيقات بحق قنوات Telegram المرتبطة بهذه الإعلانات، ونتيجة لها، تم اتخاذ قرار بتقييد الوصول إلى إحداها. وتقول الوثيقة: "في الوقت نفسه، وكجزء من النظر في الطلب البرلماني، قررت الوزارة تقييد الوصول إلى 103 صفحات من صفحات "فيسبوك"، حيث تم نشر لقطات من الإعلانات".

المصدر: تاس

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا