 
مباشر
عاجل
واشنطن تعلن فرض عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا تدخل غدا حيز التنفيذ

الكنيست يصادق على قانون المراقبة الإلكترونية للعائدين

أخبار العالم

الكنيست يصادق على قانون المراقبة الإلكترونية للعائدين
Reuters AMIR COHEN
إسرائيليان يرتديان السوار الإلكتروني في مطار بن غوريون الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzlx

صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يلزم الداخلين إلى البلاد بالخضوع للحجر المنزلي من خلال مراقبته بوسائل إلكترونية مثل السوار الإلكتروني أو تطبيق خاص في جهاز الهاتف النقال.

إقرأ المزيد
إسرائيليون معارضون للتلقيح ضد كورونا يتجهون لمحكمة الجنايات الدولية
إسرائيليون معارضون للتلقيح ضد كورونا يتجهون لمحكمة الجنايات الدولية

ويأتي هذا القانون في إطار خطة لإعادة فتح الأجواء الإسرائيلية أمام الرحلات من الخارج، لاحتواء جائحة كورونا، إذ أنه حتى الآن، يتم إلزام العائدين إلى إسرائيل بالخضوع للحجر الصحي في فنادق خاصة لمدة 14 يوما .

كما ينص هذا القانون على فرض حجر صحي بالمراقبة الإلكترونية على كل من يوافق على ذلك، ويخضع لفحص لاكتشاف فيروس كورونا بعد دخوله البلاد، في حين أن كل من يخالف هذه المراقبة، يخضع للحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك، بينما يعفى من هذه التعليمات كل من وافقت اللجنة الخاصة بالحالات الاستثنائية على إعفائه أو أطفال دون الـ14 من العمر، أو كل من عين له وصي قانوني.

هذا وستتولى شركة خاصة تفعيل المراقبة الإلكترونية، على أن يوافق المستشار القانوني للحكومة على عملها بموجب التعليمات التي تحدد صلاحياتها والأحوال التي تتوجه فيها إلى الشرطة لفرض الحجر.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا