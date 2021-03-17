الكنيست يصادق على قانون المراقبة الإلكترونية للعائدين

صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يلزم الداخلين إلى البلاد بالخضوع للحجر المنزلي من خلال مراقبته بوسائل إلكترونية مثل السوار الإلكتروني أو تطبيق خاص في جهاز الهاتف النقال.

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ويأتي هذا القانون في إطار خطة لإعادة فتح الأجواء الإسرائيلية أمام الرحلات من الخارج، لاحتواء جائحة كورونا، إذ أنه حتى الآن، يتم إلزام العائدين إلى إسرائيل بالخضوع للحجر الصحي في فنادق خاصة لمدة 14 يوما .

كما ينص هذا القانون على فرض حجر صحي بالمراقبة الإلكترونية على كل من يوافق على ذلك، ويخضع لفحص لاكتشاف فيروس كورونا بعد دخوله البلاد، في حين أن كل من يخالف هذه المراقبة، يخضع للحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك، بينما يعفى من هذه التعليمات كل من وافقت اللجنة الخاصة بالحالات الاستثنائية على إعفائه أو أطفال دون الـ14 من العمر، أو كل من عين له وصي قانوني.

هذا وستتولى شركة خاصة تفعيل المراقبة الإلكترونية، على أن يوافق المستشار القانوني للحكومة على عملها بموجب التعليمات التي تحدد صلاحياتها والأحوال التي تتوجه فيها إلى الشرطة لفرض الحجر.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"