جنود الجيش الإسرائيلي يدلون بأصواتهم مبكرا في الانتخابات

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية التصويت في الانتخابات للكنيست الـ24 في قواعد الجيش الإسرائيلي، وفق ما أوردته قناة "مكان" العبرية.

وأضافت القناة أن عدد القوائم الانتخابية التي سجلت لخوض انتخابات الكنيست هو 39 قائمة، مشيرة إلى أنه عادة يبدأ تصويت الجنود قبل الانتخابات بيومين، ولكن هذه المرة بسبب فيروس كورونا، والرغبة في منع الاكتظاظ في مراكز الاقتراع، تقرر الشروع في عملية التصويت قبل الانتخابات بـ6 أيام.

ولفتت القناة العبرية إلى أن لجنة الانتخابات المركزية أصدرت التعليمات لتمكين مرضى كورونا والآخرين الموجودين رهن الحجر الصحي من الإدلاء بأصواتهم في مراكز اقتراع خاصة بنقلهم إلى هذه المراكز بسيارات خاصة.

يذكر أن عملية التصويت في الممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية خارج إسرائيل كانت أول المشاركات في التصويت الانتخابي وقد انتهت قبل بضعة أيام.

وتعد هذه الانتخابات، الرابعة في إسرائيل منذ أقل من سنتين.

المصدر: إسرائيل 24