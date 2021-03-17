الحوثيون يعربون عن "أسفهم الشديد" حول حريق مركز للمهاجرين ويؤكدون مقتل 44 شخصا في الحادثة

أعربت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، عن "أسفها الشديد"، حول الحريق الذي اندلع في مركز للمهاجرين في صنعاء، مؤكدين مقتل 44 في الحادثة، وفتح تحقيق لمعرفة أسبابها.

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جاء ذلك بعد أن دعت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى تحقيق مستقل.

وعبر حسين العزي، نائب وزير الخارجية في "حكومة صنعاء" عن "الأسف الشديد" للحادثة العارضة بحق المهاجرين في مركز الإيواء بصنعاء، لافتا إلى أنه "جرى مبالغة في الأرقام وتجيير الحادثة سياسيا".

وقال حسين العزي إن "الضحايا هم 44 مهاجرا، والجرحى 193"، موضحا أن "أغلبيتهم غادرت المستشفيات، وأن هناك تحقيقا فتح في أسباب الحادثة".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة "هيومن رايتس واتش" الحقوقية كانت قد اتهمت الحوثيين بإطلاق "مقذوفات مجهولة" تسببت باندلاع الحريق في 7 مارس الجاري، متحدثة عن وفاة عشرات، وذلك نقلا عن خمسة ناجين.

من جانبه، لفت المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لمجلس الأمن إلى أنه "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل في سبب الحريق"، مشددا على أنه "يجب توفير الحماية لجميع الأشخاص في اليمن، بغض النظر عن جنسيتهم".

المصدر: "فرانس برس"