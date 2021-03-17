اتحاد البوسنة والهرسك يخطط لشراء لقاح "سبوتنيك V" ويعلق استخدام "أسترازينيكا"

أفاد مجلس وزراء اتحاد البوسنة والهرسك وهو أحد الكيانين السياسيين داخل جمهورية البوسنة والهرسك أنه اتخذ الليلة الماضية قرارا حول شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا.

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وقال: "على أساس المعلومات المتوفرة لدينا وبحث الأسعار المقترحة ومواعيد التوصيل والأحجام والضمانات المقترحة كلفت الحكومة دائرة الصحة الاجتماعية لاتحاد البوسنة والهرسك بتوقيع المعاهدة مع شركة "Medimpex" من سارايفو حول توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أقرب وقت ممكن".

كما اتخذت الدائرة قرارا حول وقف حملة تطعيم المواطنين باستخدام لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي قبل أن تنشر الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) استنتاجاتها حول هذا اللقاح.

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس عام 2020. ونشرت مجلة "لانسيت" نتائج المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" والتي تؤكد المؤشرات العالية لفعالية وأمن اللقاح الروسي.

المصدر: نوفوستي