تشاووش أوغلو يعلن أنه سيلتقي نظيره اليوناني في 14 أبريل في تركيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو، اليوم الأربعاء، أنه سيستقبل وزير الخارجية اليوناني في 14 أبريل في تركيا.

إقرأ المزيد

وبدأت اليونان وتركيا جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية في أثينا أمس الثلاثاء، سعيا للتوصل لرؤية مشتركة في نزاع طويل الأمد على الحدود البحرية قبل قمة للاتحاد الأوروبي هذا الشهر.

وتهدف المحادثات الاستكشافية لإرساء أساس لمفاوضات رسمية، لكن البلدين لم يحرزا تقدما يذكر خلال أكثر من 60 جولة من المحادثات منذ 2002 وفشلا حتى في الاتفاق بشأن القضايا المطروحة للنقاش.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قال إنه مستعد للاجتماع مع نظيره التركي، لكن أي اجتماع "لا بد أن يعقد في أجواء ملائمة".

ومن المنتظر أن يناقش القادة الأوروبيون قضية شرق المتوسط في اجتماع يومي 25 و26 مارس.

المصدر: الأناضول+ رويترز