غروشكو: الناتو يلعب دورا مدمرا في التسوية الأوكرانية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن الناتو لا يخفي رغبته في مناقشة النزاع في أوكرانيا، لكن حديث الناتو هذا عديم المغزى والفائدة.

وشدد نائب الوزير، على أن الناتو يلعب دورا مدمرا في التسوية الأوكرانية لأن مساعدته للأوساط التي تدعو للحرب في كييف، تتعارض مع تنفيذ اتفاقيات مينسك، وتشجعهم على تخريبها.

وأضاف غروشكو: "لقد ناقشنا النزاع في أوكرانيا عدة مرات في إطار اجتماعات مجلس الناتو وروسيا، لكن هذا ليس له أي تأثير على الإطلاق. كل ذلك عديم المغزى والقيمة، لأن الناتو ليس له دور في التسوية، وما يفعله هناك مدمر تماما".

وتابع غروشكو القول إن، "المساعدة التي يقدمها الناتو للأوساط الأكثر تشددا في كييف، تتناقض مع مهمة إيجاد تسوية سياسية وتنفيذ اتفاقيات مينسك، وفي الواقع تشجع هذه المساعدة، سلطات كييف على مواصلة تخريب اتفاقات مينسك".

المصدر: نوفوستي