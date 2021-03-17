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الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال المؤقت الأوكراني لدى موسكو

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الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال المؤقت الأوكراني لدى موسكو
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لافتات قرب السفارة الروسية في كييف
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أنها استدعت القائم بالأعمال المؤقت لأوكرانيا لدى موسكو، فاسيلي بوكوتيلو، احتجاجا على "عمل استفزازي" ضد دبلوماسيين روس في كييف.

وجاء في بيان للوزارة أن الجانب الروسي، أعرب للقائم بالأعمال الأوكراني عن "احتجاج قوي بسبب العمل الاستفزازي الذي استهدف دبلوماسيي السفارة الروسية لدى أوكرانيا يوم 16 مارس".

وأوضحت الخارجية أن لافتات تحمل صورا للدبلوماسيين روس وتعليقات مسيئة لهم تم لصقها قرب مبنى السفارة وأماكن سكنهم في كييف، بالإضافة إلى الإلحاق أضرار بأربع سيارات تابعة للبعثة الروسية كانت تقف في المدينة.

المصدر: إنترفاكس

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