بتهمة "الاحتكار".. ولايات أمريكية جديدة تنضم لدعوى قضائية ضد شركة "غوغل"

أفاد المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية، كين باكستون، بأن 4 ولايات أخرى انضمت إلى دعوى قضائية رفعتها تكساس وولايات أخرى على شركة "غوغل"، بتهمة "الاحتكار".

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وجاء هذا الانضمام بعد أن رفعت تكساس وولايات أخرى دعوى على شركة "غوغل" تتهمها فيها بـ"مخالفة قوانين مكافحة الاحتكار لتعزيز هيمنتها الحالية في مجال الإعلان".

وأشار كين باكستون إلى أن ولايات ألاسكا، وفلوريدا، ومونتانا، ونيفادا، وبويرتوريكو، انضمت للدعوى المرفوعة في ديسمبر الماضي، وبذلك يبلغ عدد المشاركين في الدعوى 15 ولاية ومنطقة، حيث أن هذه الدعوى هي واحدة من ثلاث دعاوى رفعتها الحكومة الاتحادية أو ولايات على "غوغل" في العام الماضي.

ولدى الإعلان عن الدعوى المعدلة، ذكر باكستون ومدعون عموميون آخرون تفاصيل عن العلاقة بين "غوغل" و"فيسبوك"، وقال باكستون: "تحالفنا يتطلع لمحاسبة غوغل على مسلكها غير القانونين وإصلاح ممارساتها في المستقبل".

وأضاف: "نحن واثقون أن غوغل سترغم على دفع ثمن سوء تصرفها من خلال عقوبات مالية كبيرة".

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أنه من المتوقع عقد جلسة، يوم غد الخميس، للنظر في التماس قدمته الشركة إلى محكمة اتحادية في تكساس، لنقل القضية إلى كاليفورنيا.

تجدر الإشارة إلى أن الدعوى تتهم "غوغل" بـ"انتهاك القانون فيما يتعلق بهيمنتها على عملية نشر الإعلانات على الإنترنت"، وتشير إلى أن شركة "غوغل" تتعاون تتعاون خلسة مع "فيسبوك"، أقرب منافسيها في الإعلان على الإنترنت، وتتذرع بالحفاظ على سرية المستخدمين للقيام بتصرفات غير عادلة"، كما توضح الدعوى أن "فيسبوك وغوغل تعملان معا لتحديد المستخدمين الذين يستعملون منتجات شركة أبل".

في الجهة المقابلة، اعتبرت شركة "غوغل" أن "هذا الادعاء الجديد إضافة لا فائدة منها، إلى دعوى لا تستحق نظرها"، في حين امتنع "فيسبوك" عن التعليق.

المصدر: "رويترز"