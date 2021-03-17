غروشكو: الناتو ألغى هيئات التحضير للاتصالات العسكرية بين روسيا والحلف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أنه لا توجد هناك أي اتفاقات حول عقد جلسات لمجلس "روسيا الناتو"، مضيفا أن المشكلة الرئيسة تنحصر في الانقطاع الكامل للاتصالات العسكرية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن غروشكو: "الأمر أنه لم تكن هناك أي اتفاقات بشأن عقد هذه الجلسات. ومن الضروري التحضير لأي جلسة للمجلس. وكان الناتو ألغى كل الهيئات التي كانت تقوم بالتحضيرات والتي كان يضمها المجلس وبينها مجموعة العمل ولجنة التحضيرات والمجلس نفسه على مستوى السفراء. وقاموا بتدمير كل عناصر النظام باستثناء لقاء السفراء. وهذه العناصر لم تعمل بعد".

وأضاف: "تنحصر المشكلة الرئيسية اليوم في أنه تم قطع الاتصالات العسكرية بالكامل. ويمثل ذلك حاجزا رئيسيا للحوار السياسي في المجلس".

المصدر: نوفوستي