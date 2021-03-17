رئيس الوزراء الباكستاني: بإمكان إيران سد احتياجاتنا من الطاقة

رأى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أنه "بإمكان إيران، كمصدر ثري، سد احتياجات باكستان من الطاقة"، موضحا أن "الموقع الجغرافي لبلاده يعتمد على السلام والأمن الدائمين في المنطقة".

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وفي كلمته خلال الاجتماع الافتتاحي لـ"منتدى الحوار الأمني في إسلام آباد"، الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة يومين، أشار عمران خان إلى أن "إيران تقع إلى الجوار من بلاده، وهي مصدر للطاقة، ويمكن من خلالها تلبية احتياجات باكستان من الطاقة".

وقال خان: "إن تحقيق الأهداف الاقتصادية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة، لا يتحقق بدون إحلال السلام والأمن في المنطقة"، معتبرا أن "السلام في أفغانستان مهم أيضا، لأمن المواصلات الإقليمية، وخاصة طريق التجارة من الصين إلى باكستان لآسيا الوسطى عبر أفغانستان".

تجدر الإشارة إلى أن السفير الإيراني لدى باكستان كان قد أفاد في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، بأنه تم مد خط أنابيب الغاز من إيران إلى الحدود الباكستانية، وأنه على الرغم من بعض القيود التي فرضتها القوى الأجنبية، فإن لدى الجانبين حوافز جادة لاستكمال المشروع.

المصدر: "إرنا"