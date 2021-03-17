ريابكوف: الاتهامات الأمريكية حول "تدخل روسيا" بالانتخابات لا تستند إلى أي أسس

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن تصريحات المخابرات الأمريكية حول "تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية الأخيرة لا تستند إلى أي أسس.

إقرأ المزيد

وفي تعليقه على محتوى التقرير قال ريابكوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء: "لا توجد ولا يمكن أن توجد هناك أي أسس لمثل هذه الاستنتاجات".

وأضاف: "إنها تعتمد على معلومات مزورة، ولا يوجد هناك شيء آخر إلا الاعتقاد على ما يبدو".

وأشار إلى أن عمل جهاز الدولة الأمريكي "قد وقع فيه استبدال للمفاهيم منذ وقت بعيد".

وأوضح: "يصوغون أي تقارير أو أي معلومات متوفرة وغير متوفرة لدى هيئات أو هيئات أخرى بناء على استنتاجات معينة ونتائج يتم تحديدها مسبقا".

واتهم تقرير المخابرات الأمريكية الذي تم نشره أمس الثلاثاء موسكو بمحاولة دعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وتشويه سمعة الرئيس الحالي، جو بايدن، وكذلك "زرع فتنة" في المجتمع الأمريكي. وذكر التقرير بين الأطراف التي يزعم أنها حاولت التأثير على الانتخابات الأمريكية إيران وكوبا و"حزب الله". كما يعتقد أن الصين لم تبذل أي جهود جدية للتأثير على الانتخابات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي