وزير يوناني: نعترف بـ"سبوتنيك V" أسوة باللقاحات الأوروبية

أكد وزير السياحة اليوناني هاريس ثيوتشاريس، أن التطعيم ليس إلزاميا للسياح، لكنه سيسهل دخول البلاد، مشيرا إلى أن أثينا تعترف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي أسوة باللقاحات المعتمدة أوروبيا.

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وقال الوزير في تصريحات لوكالة "نوفوستي" إن اليونان تعتزم فتح حدودها أمام السياح، بمن فيهم الروس، في 14 مايو المقبل، وأضاف: "يتعين على المواطن الروسي الذي يرغب في دخول اليونان، أن يكون إما قد تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا، أو أن يقدم اختبارا سلبيا للفيروس أو أن يثبت امتلاكه أجساما مضادة لكورونا بعد الشفاء. وبالتالي، ليس التلقيح إلزاميا، بيد أن الشخص المطعم لا يحتاج إلى الخضوغ لاختبار كورونا".

ورحب الوزير بقيام الشركة المنتجة لـ"سبوتنيك V" بتقديم طلب إلى وكالة الأدوية الأوروبية للموافقة على استخدامه لتطعيم سكان الاتحاد الأوروبي.

وقال: "مع ذلك، وبغض النظر عما إذا كان سيتم استخدامه في أوروبا كلقاح معترف به للأغراض الطبية، فقد قرر بلدنا أن لقاح "سبوتنيك V" بالنسبة لنا يساوي اللقاحات الأوروبية عند استخدامه لأغراض السفر، على أن يعفى السائح من الخضوع لفحص كورونا كل مرة يريد دخول اليونان".

المصدر: "نوفوستي"