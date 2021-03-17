الولايات المتحدة تؤكد استعدادها تعميق التعاون الاقتصادي والمالي مع كوريا الجنوبية

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن الوزيرة، جانيت يلين، أبلغت نظيرها الكوري الجنوبي، نامكي هونغ، بأنها مستعدة لـ"تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين الحليفين منذ فترة طويلة".

إقرأ المزيد

وأعربت جانيت يلين عن عزمها العمل مع كوريا الجنوبية، على الصعيدين، الثنائي ومتعدد الأطراف، بشأن التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الاستجابة الاقتصادية لجائحة كورونا، وتغير المناخ، حسبما قالت وزارة الخزانة.

المصدر: "رويترز"