 
مباشر
عاجل
الرئاسة السورية: الأسد وعقيلته في مرحلة التعافي من كورونا

فيتنام.. توقعات بإتاحة لقاح "نانوفاكس" المحلي المضاد لكورونا

أخبار العالم

فيتنام.. توقعات بإتاحة لقاح
THANH HUE
مواطنة تتلقى لقاح ضد فيروس كورونا في فيتنام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzh8

قالت الحكومة الفيتنامية، إنه من المتوقع أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا المطور محليا والمسمى "نانوفاكس"، متاحا بحلول الربع الأخير من هذا العام.

إقرأ المزيد
روسيا تتبرع بشحنة من لقاح
روسيا تتبرع بشحنة من لقاح "سبوتنيك V" لفيتنام

وأشارت فيتنام إلى أنها قامت بتلقيح أكثر من 16000 شخص بلقاحات شركة "أسترازينيكا" المضادة لفيروس كورونا التي تلقتها الشهر الماضي.

وأكدت أنها تجري محادثات لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا من شركات أخرى، بما في ذلك لقاح "سبوتنيك V" الروسي، و"فايزر"، و"موديرنا"، وجونسون أند جونسون".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا