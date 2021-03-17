فيتنام.. توقعات بإتاحة لقاح "نانوفاكس" المحلي المضاد لكورونا

قالت الحكومة الفيتنامية، إنه من المتوقع أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا المطور محليا والمسمى "نانوفاكس"، متاحا بحلول الربع الأخير من هذا العام.

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وأشارت فيتنام إلى أنها قامت بتلقيح أكثر من 16000 شخص بلقاحات شركة "أسترازينيكا" المضادة لفيروس كورونا التي تلقتها الشهر الماضي.

وأكدت أنها تجري محادثات لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا من شركات أخرى، بما في ذلك لقاح "سبوتنيك V" الروسي، و"فايزر"، و"موديرنا"، وجونسون أند جونسون".

المصدر: "رويترز"