كامالا هاريس تتعهد بالكفاح من أجل النساء والديمقراطية في أول ظهور لها على منبر الأمم المتحدة

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في أول ظهور لها على منبر الأمم المتحدة إن تمكين المرأة هو من أسس الديمقراطية، التي "تتعرض لضغوط كبيرة" على مستوى العالم.

وقالت هاريس في بيان مصور خلال الدورة الخامسة والستين للجنة المعنية بشؤون المرأة إن الولايات المتحدة ستعمل على تحسين كلا الأمرين، مشيرة إلى أن "الديمقراطية تتطلب يقظة مستمرة وتحسينا مستمرا.. وإنه عمل مستمر واليوم نعلم أن الديمقراطية تتعرض بشكل متزايد لضغوط كبيرة".

ICYMI: Watch my remarks at the United Nations 65th session of the Commission on the Status of Women here: https://t.co/Ddx5oqFIyi — Vice President Kamala Harris (@VP) March 16, 2021

وأضافت: "وضع الديمقراطية يعتمد أيضا بشكل أساسي على تمكين المرأة. ليس فقط لأن استبعاد المرأة من صنع القرار هو علامة على ديمقراطية معيبة، ولكن لأن مشاركة المرأة تعزز الديمقراطية".

وأكدت هاريس أن إدارة الرئيس جو بايدن ستنشط شراكة واشنطن مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء.

المصدر: "رويترز"